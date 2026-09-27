Фолк певица, риалити звезда, пенсионер, бранил паметника на Съветската армия и човек, занимаващ се с право, уточнявайки, че не го е завършил. В рубриката „Обществен контрол“ на „На фокус“ ви показваме част от кандидат-президентските двойки, които влизат в надпреварата за „Дондуков” 2. Цветните им образи будят смесени емоции у хората, но те са амбицирани да покажат, че битката, в която са се включили не е шега за тях.

За участие във вота в ЦИК влизат фолк певицата Ваня Великова - кандидат за президент и Панайот Кючуков, познат като Пацо от Big Brother - кандидат за вицепрезидент.

Според Великова държавата дава шанс на всеки да изрази своята позиция."Искаме да променим много неща в България. Смятаме, че в момента нещата въобще не са добре. Щом държавата ни дава шанс да се кандидатираме, защо да не изкажем позициите си?Не съм дошла тук да ви хвърлям някакви обещания, че мога да променя кой знае какво. Но имам екип, с който бих могла да работя. Смятам много неща да разбутам, да разместя и да променя. Нека народът да ме избере. Хората си мислят, че аз съм дошла, за да си правя бъзик с България, да взема рекламни субсидии. Това не е така, няма да си губя времето", заяви певицата.

"Имам две висши образования - "Социални дейности" в Тракийския университет и "Индустриален мениджмънт" в Габровския технически университет. Десет години бях управител на дневен център за деца и младежи с увреждания в моя роден град - Гълъбово", сподели Кючуков.

Вижте номерата в бюлетината на кандидатите за президент (СПИСЪК)

В надпреварата на 25 октомври влизат още и Методи Бъчваров - кандидат за президент, и Ленин Станоев - кандидат за вицепрезидент.

Бъчваров определя себе си като човек с дългогодишен опит в правната материя. Той разказва, че се занимава с право от 1979 г. "Учил съм право, но не съм завършил тази специалност", уточни той.

Какво ги накара да влязат в президентската битка - вижте във видеото.

Автор: Саня Петкова

Редактор: Ивайла Маринова