Официално започна предизборната кампания за седмия президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини, с изключение на секциите с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро.

Кандидатпрезидентските двойки са 27, като късно снощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вицепрезидент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент . Той заема мястото на Сергей Инджов. От Комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна на кандидата за вицепрезидент.

Редактор: Дарина Методиева