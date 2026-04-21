Безпрецедентен брой акции срещу купения вот и рекордни суми задържани пари белязаха последната предизборна кампания. Това казаха съветникът на служебния премиер по въпросите на изборите Ваня Нушева и заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев в студиото на „Здравей, България“. По думите им само дни преди вота са постъпвали сигнали за суми в размер на до 200 000 евро, предназначени за манипулиране на изборния резултат.

Според Анчев действията на МВР са дали видим резултат и са довели до сериозно ограничаване на купения вот. Той подчерта, че макар явлението да не може да бъде напълно елиминирано на този етап, този път то е сведено до минимум. „Политическата картина щеше да изглежда съвсем различно, ако не бяха предприетите мерки“, заяви Анчев, като допълни, че обществената оценка за работата на институциите е ключова.

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите са проведени прозрачно и ефикасно и са отбелязали повишена активност

От своя страна Нушева обърна внимание, че купеният и корпоративният вот са резултат от комплексни фактори. Сред тях тя посочи зависимостите на бизнеса от властта, функционирането на местните партийни структури, както и особености в политическата култура на различни социални групи. Въпреки това тя също отчете, че изборният ден е преминал по различен начин в сравнение с предходни години - без масовото присъствие на хора, които контролират и насочват вота на избирателите.

Темата за ефективността на институционалната верига - от акция до обвинение - също беше във фокуса на разговора. Според участниците проблем остава липсата на последователност след полицейските действия. Относно ролята на прокуратурата Анчев посочи, че често могат да се намерят обяснения за липсата на последващи действия. Той даде пример със случай в Кърджали, при който прокурор първоначално е счел, че има достатъчно данни за престъпление, но впоследствие е променил становището си в рамките на часове.

Заместник-министърът потвърди, че има множество случаи на засечени кандидати за депутати, свързани с купуване на гласове, но отказа да разкрива конкретни оперативни детайли. Въпреки това бяха посочени отделни примери - кметът на крайдунавския град Лом, призоваващ за гласуване по определен начин, както и кандидат-депутат, задържан в автомобил с криминално проявено лице. Във Варна пък са били задържани четирима общински съветници с голяма сума пари.

По отношение на имунитетите на кандидат-депутатите Анчев уточни, че искания за свалянето им са отправени към прокуратурата. Той обаче не даде конкретика за развитието на тези процедури, като подчерта, че това е въпрос от компетенцията на съдебната власт.

Районните избирателни комисии предават протоколите в ЦИК, която до четвъртък ще обяви резултатите

Иван Анчев подчерта, че в случаите, когато става въпрос за лица с имунитет, възможностите на МВР са ограничени. По думите му, задържането на такива лица би довело до обвинения в превишаване на правомощията и намеса в политическия процес. „Работим в рамките на закона – когато има имунитет, действията ни са лимитирани“, заяви той, като допълни, че в подобни ситуации органите могат единствено да събират доказателства и да действат в рамките на позволеното.

Ваня Нушева акцентира върху това, че разследването на изборни престъпления е процес, който изисква време. Според нея не може да се очаква незабавен резултат още в изборния ден. „По-важното е какви доказателства са събрани и как ще бъдат използвани в последващите производства“, посочи тя, като уточни, че ключовата роля след полицейските действия е на прокуратурата.

Oтносно прекратените преписки за купуване на гласове също беше засегната. Анчев обясни, че възможността за тяхното възобновяване зависи от конкретния етап на производството - дали става дума за прокурорска преписка или за досъдебно производство. Всеки случай подлежи на индивидуална преценка и може да бъде преразгледан при определени условия.

По отношение на средствата, използвани за купуване на гласове, Анчев заяви, че те произхождат основно от престъпна дейност - включително контрабанда и други незаконни операции. В зависимост от развитието на разследванията, тези средства могат да бъдат задържани или върнати, като в процеса се включват и други институции, като Националната агенция за приходите, която проверява произхода им.

Нушева подчерта, че този път системата за видеонаблюдение е работила ефективно, без данни за прекъсване на излъчването или софтуерни проблеми. Осигурени са били и регулярни проверки в реално време, което е гарантирало прозрачността на процеса.

Тя обърна внимание и на ограничаването на традиционни схеми за контрол върху вота, като т.нар. „индианска нишка“, при която избиратели внасят предварително попълнени бюлетини. Според нея въвеждането на паравани във всички секции е било важна стъпка за елиминиране на подобни практики.

От своя страна Анчев допълни, че за първи път МВР е използвало дронове във всички 28 областни дирекции за наблюдение на районите около изборните секции. Целта е била да се следи за съмнителна активност и да се предотвратят нарушения още извън самите помещения за гласуване.

По отношение на машинното гласуване Нушева посочи, че реалният брой на проблемните устройства е бил минимален. От общо 9354 машини, едва 110 са били спрени в рамките на изборния ден - около 1%. Тя обясни, че в много случаи са подавани множество сигнали за една и съща машина, което е създало усещане за по-голям мащаб на проблема и е довело до напрежение в публичното пространство.

Въпреки първоначалните притеснения, не е отчетен отлив от машинното гласуване. Напротив - по наблюдения на Нушева, избирателите са предпочитали да изчакат на опашка, за да упражнят вота си чрез машина, дори когато им е била предложена възможност за гласуване с хартиена бюлетина. Това, според нея, е ясен знак за доверие в системата.

Относно евентуален натиск върху служители на МВР, работили по разкриване на изборни нарушения, Иван Анчев потвърди, че има случаи на полицейски ръководители, срещу които са активирани стари разследвания, като посочи примери от Пловдив и Пазарджик. По думите му тези случаи са показателни за начина на действие на прокуратурата.

