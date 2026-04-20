Лидерът на „Има такъв народ” – с първи коментар след излизането на резултатите от изборите в Централната избирателна комисия. Слави Трифонов написа пост във Facebook, с който заяви, че е преброил приятелите си.

„След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861”, пише лидерът на ИТН. Той благодари на всички свои избиратели.

„По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото. Благодаря ви. 23 861 - благодаря!”, завършва поста си Трифонов, чиято партия остава извън 52-рия парламент с 0.7% от вота.

