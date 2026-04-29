Изборите на 19 април са преминали по-спокойно от очакваното, без данни за съществени нарушения на изборния процес. Това заяви заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева в ефира на „Твоят ден“. По думите ѝ въпреки множеството подадени сигнали, повечето от тях не били съществени, а част дори били дублирани и препращани между институциите.

В хода на изборния ден възникнали отделни технически проблеми с машините за гласуване. С решение на ЦИК е било преустановено гласуването със 109 устройства - приблизително 1% от всички използвани машини, което е по-нисък дял спрямо предишни избори.

Причините били различни - от неработещи принтери и четци на карти до случаи, в които машината изобщо не била включена в електрическата мрежа. В два случая липсата на смарткарти е довела до невъзможност за машинно гласуване. Предстои проверка дали става дума за техническа грешка, или за човешки пропуск.

И този път са отчетени случаи на т.нар. „къси бюлетини“ - проблем, който остава без категорично обяснение, въпреки предишни анализи. Матева подчерта, че в миналото са проверявани конкретни машини с подобни дефекти, но окончателен експертен доклад така и не е бил представен. Сред възможните причини се обсъждат както износване на принтерите, така и софтуерни проблеми.

От ЦИК посочиха, че по време на самия изборен ден не може да се реагира с подмяна или препрограмиране на машините. Всяко устройство и съответните му смарткарти са предварително конфигурирани за конкретна секция, което прави невъзможна бързата намеса при възникване на проблем.

Тя уточни, че ЦИК ще провери дали всички дейности са изпълнени и при нарушения ще има санкции: „Ще установим извършена ли е профилактиката и ако не е - съответно ще се намали възнаграждението“, увери говорителят на Комисията. В момента в нея се извършва детайлен преглед на всички протоколи и сигнали от страната и чужбина. „Няма как толкова бързо да се случи всичко. Данните се обобщават от всички избирателни райони и ще предприемем съответните действия“, посочи тя.

Положителна тенденция се отчита при обработката на изборните книжа. Според Матева новият формат на протоколите и въведеното мобилно приложение дали резултат. „Грешките са намалели с около 50%. Имаме много добри отзиви за протоколите“, заяви тя.

Над 9300 секции са предали напълно коректни протоколи и ще получат предвидения бонус. Все още обаче се допускат грешки, най-вече при отбелязването на преференции, което остава най-сложната част от попълването на документите.

По отношение на смените в секционните комисии в последния момент тя отчете сериозно подобрение спрямо предишни избори. „Сега замените са около 650 души от над 100 хиляди членове - това е много малко“, каза Матева, като уточни, че ЦИК е въвела по-строги правила за ограничаване на тази практика.

Не е ясно дали и кога ще започне процедура по подмяна на състава на Централната избирателна комисия, но мандатът ѝ изтича през май 2026 г., заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК.

„На 12 май 2021 г. сме назначени, а на 12 май 2026 г. изтича мандатът. В Изборния кодекс е предвидено, че ЦИК изпълнява правомощията си до встъпване на нов състав“, обясни тя. На въпрос дали би приела нова номинация, Матева отговори, че не изключва подобна възможност. „Аз имам сили и енергия. Харесва ми изборният процес и бих продължила, ако ми бъде предложено“, каза тя.

Редактор: Цветина Петкова