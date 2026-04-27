На изборите на 19 април броят на грешките в протоколите е намалял пет пъти в сравнение с предишните парламентарни избори. Това коментира зам.-председателят на ЦИК Цветозар Томов в ефира на предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите му Централната избирателна комисия се е справила по-добре с кампанията, отколкото се очакваше.

По отношение на кандидатите за депутати, които се отказаха от местата си в парламента, той заяви, че немалка част от тях са действащи кметове, излезли в отпуск. „Услугата на ЦИК да не бъдат обявени за избрани е много важна за тях. Ако искаме да прекратим тази практика, която е нечестна спрямо избирателите, би следвало ЦИК да не взема такива решения - това е причината да гласувам „против”, коментира Томов.

Освен това той посочи, че с подобни решения по същество се ликвидира преференциалният вот, подаден за тези кандидати. „Последиците може да бъдат най-различни. Партийният вот се запазва, но преференциалният изчезва. Той не се прехвърля никъде, включително, ако лидер на листа поиска да не бъде обявен за избран”, посочи Томов. По думите му освен юридически, този въпрос има и морална страна. „Не е честно спрямо избирателите”, заяви зам.-председателят на ЦИК.

Според него и машинното, и хартиеното гласуване трябва да се запазят като опции, тъй като обществото е разделено в отношението си към тези две технологии и много хора изпитват недоверие към едната или другата технология. „Ако се спрем само само на една технология, ще увеличим броя на хората, които не вярват в честността на изборите в България”, смята още той.

