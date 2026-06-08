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Той е предупредил израелския премиер да бъде внимателен, иначе много скоро ще остане сам
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в интервю пред американското новинарско издание „Аксиос“, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да се окаже в ситуация, в която ще се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран.
„Казах му: „Биби, по-добре да си внимателен, иначе много скоро ще останеш сам“, цитира думите на Тръмп към Нетаняху американското издание, съобщи „Ройтерс“.
BREAKING: US President Donald Trump has said he had warned Israeli PM Benjamin Netanyahu that if he went back to war with Iran, he might find himself fighting alone, according to Axios.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 8, 2026
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Тръмп отхвърли също така твърдението, че започването на война с Иран през тази година противоречи на мотото „Без нови войни“, което той повтаряше многократно по време на предизборната си кампания за Белия дом, предаде „Асошиейтед прес“.
Агенцията отбелязва, че това стана часове преди Израел и Иран да си разменят удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близкия изток в пълномащабна регионална война.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
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