Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев проведе работна среща с държавния съветник с ранг на вицепремиер на Китайската народна република г-жа Шън Ицин. На нея бяха обсъдени двустранните отношения между България и Китай, като беше потвърдена общата ангажираност за по-нататъшното им задълбочаване.

Вицепремиерът Гълъб Донев подчерта, че страната ни е отворена за развитие на диалога и конструктивно взаимноизгодно сътрудничество в сфери от общ интерес, както и за предприемане на конкретни стъпки за балансиране на търговския обмен, увеличаване на износа на български стоки и услуги на китайския пазар и за привличане на инвестиции, туристи и студенти. Той подчерта значението на активния диалог и на съвместните усилия за насърчаване на икономическите връзки между двете страни.

Снимка: МФ

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В рамките на срещата и в присъствието на вицепремиера Донев министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и Уан Сяопин – министър на човешките ресурси и социалното осигуряване на Китайската народна република, подписаха междуведомствено споразумение за намерение за сътрудничество.

Снимка: МФ

Редактор: Дарина Методиева