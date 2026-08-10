Каква беше реакцията на властта след навлизането на чужд дрон на българска територия. Темата коментират социологът Кольо Колев, комуникационният експерт Георги Куртев и политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Реакцията на властта беше нормална – такива ситуации ще се случват и занапред. Ние не сме единствената страна, където летят дронове и създават проблеми. Трябва да се взимат необходимите мерки и да се внимава със стратегически обекти като атомни електроцентрали", изтъкна Кольо Колев.

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"Ние не трябва да се отказваме от съюзи, които да защитят допълнително територията ни. Ако доскоро се пазехме от балистични ракети, концепцията за реакция срещу нисколетящи самолети е различна. В цялата комуникационна стратегия на правителството има някакъв пропуск", каза Георги Куртев.

"Всеки следващ казус усилва разделението. Тук отново става въпрос какъв е дронът – руски ли е, украински ли е? Картината, която виждаме, не прави добро впечатление. Това покачва допълнително градуса на обществено напрежение", смята Георги Харизанов.

"Това, което виждаме от първия ден на администрацията, е неяснота какво иска да направи. Ние не виждаме ясни стъпки, които правителството иска да направи, за да се види реформа в определени сектори. До президентските избори няма да имаме сериозни реформи. Обещанията останаха за следващата година. Докато не видим реално къде искаме да бъдем" смята Куртев.

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По думите на Георги Харизанов управлението е плахо с оглед на кредита на доверие, което имаме. "Към момента се вижда, че няма управленска програма, защото се търси една неопределеност. Няма да получим ясни отговори на много въпроси, които се задават от обществото", заяви той.

"Очакваме да видим какво ще бъде реализирано, защото управлението е от твърде кратко на власт", уточни Кольо Колев.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Никола Тунев