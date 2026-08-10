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Според експерта летателният апарат е предназначен за това да бъде засечен от противниковите системи и да се изразходват ресурси за прехващането му
Дронът, който се взриви край Кардам, е украински, но не може да се изключва възможността да е бил прехванат и насочен към България от друга държава. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков.
„Факт е, че дронът е украински. Въпросът е кой го е пуснал, кой го е управлявал и кой го е насочил към България“, посочи той.
Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Иванджиков обясни, че става дума за дрон тип „примамка", предназначен да бъде засечен от противниковите системи и така да бъдат изразходвани ресурси за неговото прехващане. Според експерта машината може да бъде забелязана както на радари, така и от топлинни системи, но в случая вероятно е летяла на много ниска височина. „Вероятно е прелетял много ниско в последната фаза и радарите не са могли да го засекат“, каза експертът. Той подчерта, че случаят показва необходимостта от подобряване на системите за противодействие на дронове по българското Черноморие и в района на границата с Румъния.
„В Крим има сериозни станции, които могат да прехванат такъв дрон и да го пренасочат“, заяви Иванджиков. Той не изключи подобна хипотеза и за случая край Кардам: „Може съвсем случайно да е заблуден. Има още много работа по това да се уточни откъде е, но не трябва да изключваме възможността, че е прехванат, променени са GPS координатите му и е насочен към България“.
Как държавата ще гарантира националната сигурност, след като дрон проби въздушното ни пространство
Иванджиков призова държавата да предприеме по-сериозни мерки за защита от подобни заплахи. Според него страната ни не разполага с достатъчно ефективна система за противодействие на дронове и не трябва да разчита единствено на съюзниците си в НАТО.
ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК
Повече вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
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