Какви мерки ще предприеме държавата, за да се гарантира националната ни, след като дрон проби въздушното ни пространство край Кардам? Темата коментираха вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете доц. Иван Миланов и журналистът в сп. "Криле" Димитър Ставрев в ефира на "Здравей, България" по NOVA.

Според Ставрев целта на тези дронове е да имитират физическите характеристики на бойните и да пренасищат системата за противовъздушната система. "Борбата с тях е много сложна, защото летят ниско и с много висока скорост", каза той.

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"Този дрон е създаден, за да бъде открит лесно и да подмами противника. Вземането на решение как да се действа при такава ситуация трябва да отнема една минута", каза доц. Миланов. По думите му сме реагирали бавно. "Ние реагираме като пожарникари. С цялото ми уважение към тях, но те отиват на място, когато пожарът вече гори. Сега беше същото", смята той.

"Ние нямаме никаква идея откъде и как е дошъл. Невероятно и невъзможно е да е прелетял през цяла Румъния, без никой да не го засече. Ние нямаме национална система за отбрана, нито готовност да идентифицираме и да се защитаваме от дронове със съвременни средства", допълни доц. Миланов.

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В допълнение, журналистът от сп. "Криле" заяви, че България има споразумение с Гърция и Румъния за информиране при подобен тип навлизания. "Защо Румъния не е засякла тази опасност и не ни е информирала?", запита той.

Според Ставрев липсва информация относно дронът "Майя". "Правят се странични оценки и на база на тях се вижда, че в последните месеци тези дронове еволюират. Никой не може да каже какви са точните им характеристики", обясни журналистът.

Темата коментираха бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Двамата се обединиха около мнението, че ситуацията е преувеличена.

"Аз бих искал да кажа, че това е един инцидент, който беше преекспониран. На територията на Румъния са паднали 47 дрона от началото на войната. При нас това е първият случай. Ние не сме подготвени да противодействаме на подобен тип заплахи", смята Анчев.

"Напълно е възможно дронът да е бил прехванат и да бъде пренасочен към България, или това да бъде невзривен дрон, който е попаднал в руската страна и е пренасочен към нашата територия, за да се види нашата готовност", допълни той.

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"Вече няколко пъти Черно море изхвърля дронове на нашето крайбрежие. Проблемът е, че Русия увеличи мащаба на своите удари. Нанасят се все повече удари навътре в Украйна. Такива инциденти ще продължат, защото се увеличават бойните действия. Не е нужно да преекспонираме ситуацията", каза Керемедчиев.

"Ние нямаме система, която да отговори адекватно на новите системи на водене на война. Тези системи, които се разработват в момента, са от съвсем друго поколение, в което ние не участваме", допълни експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Никола Тунев