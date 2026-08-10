Нова система за борба с дроновете е получила областната управа на Добрич след инцидента край Кардам. Преди дни, на 100 метра от границата ни с Румъния и в близост до компресорна станция, се взриви дрон . От Министерството на отбраната обявиха, че става дума за украински апарат примамка „Майя”.

Един от първите пристигнали на мястото на инцидента бил областният управител на Добрич - Руслан Томов. „Дронът се е самовзривил. Това се потвърждава както от служителите на „Гранична полиция”, които са били на терен, така и от разговорите с хора, които живеят в близост до граничния пункт. Чули са взрив и са видели дим в слънчогледовата нива, в която е паднал дронът”, обясни Томов.

Украинският посланик у нас на разговори в МВнР след инцидента с дрона

По думите му на мястото имало остатъци от машината, разпръснати в периметър от около 15 метра.

„Поддържам пряка връзка със служителите на МВР и по всяко време ме информират за това какво се случва. Благодаря на МВР и на Главна дирекция „Гранична полиция“ за това, че предоставиха мобилната система за борба с дроновете. Тя може да засече дрон в малък периметър. Ще пази цялото въздушно пространство на територията около бившия граничен пункт”, обясни Томов.

„Засилени са граничните патрули и патрулите на районното управление. Те извършват визуално директно наблюдение на въздушното пространство”, каза още Томов.

Редактор: Ина Григорова