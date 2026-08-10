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Областната управа вече разполага със система за борба с дроновете, засилени са и патрулите на полицията
Нова система за борба с дроновете е получила областната управа на Добрич след инцидента край Кардам. Преди дни, на 100 метра от границата ни с Румъния и в близост до компресорна станция, се взриви дрон. От Министерството на отбраната обявиха, че става дума за украински апарат примамка „Майя”.
Един от първите пристигнали на мястото на инцидента бил областният управител на Добрич - Руслан Томов. „Дронът се е самовзривил. Това се потвърждава както от служителите на „Гранична полиция”, които са били на терен, така и от разговорите с хора, които живеят в близост до граничния пункт. Чули са взрив и са видели дим в слънчогледовата нива, в която е паднал дронът”, обясни Томов.
Украинският посланик у нас на разговори в МВнР след инцидента с дрона
По думите му на мястото имало остатъци от машината, разпръснати в периметър от около 15 метра.
„Поддържам пряка връзка със служителите на МВР и по всяко време ме информират за това какво се случва. Благодаря на МВР и на Главна дирекция „Гранична полиция“ за това, че предоставиха мобилната система за борба с дроновете. Тя може да засече дрон в малък периметър. Ще пази цялото въздушно пространство на територията около бившия граничен пункт”, обясни Томов.
„Засилени са граничните патрули и патрулите на районното управление. Те извършват визуално директно наблюдение на въздушното пространство”, каза още Томов.Редактор: Ина Григорова
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