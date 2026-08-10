Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово, под един и същ електрически стълб, съобщи за БТА д-р Руско Петров, управител на направление „Научно-образователна и природозащитна дейност“ в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“.

След получените сигнали за повишена смъртност на щъркели в района на депото край Габрово екип на Спасителния център е извършил проверка на място. Взети са пет трупа на птици, които ще бъдат подложени на ветеринарно-медицинска експертиза, за да се установи причината за смъртта и да се потвърди или отхвърли версията за токов удар, предаде кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

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Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до Община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. По думите на д-р Петров това е необходимо, тъй като стълбовете се използват от мигриращи щъркели като места за почивка.

Д-р Петров отбеляза, че през последните години в България е постигнат значителен напредък в обезопасяването на рискови участъци от електропреносната и електроразпределителната мрежа. По думите му през последните две-три години при подаване на сигнали за участъци с висока смъртност на птици се наблюдава предприемане на мерки за обезопасяване.

„За последните шест-седем-осем години се обезопасиха доста рискови райони, в които имаше много голяма смъртност на различни видове птици. Спокойно мога да кажа, че за последните две-три години, когато подадем сигнали, виждаме, че след известен период от време тази мрежа се обезопасява“, посочи той.

Спасиха млад бял щъркел в русенското село Бъзън (СНИМКИ)

Проблемът с електропреносната мрежа не е характерен само за района на Габрово. По данни на Спасителния център за диви животни са постъпили множество сигнали и от района на Вълчи дол, Варненско, където също са установени жертви сред белите щъркели по време на миграцията.

„Жертвите от стълбовете в България не са само бели щъркели, а и много други видове защитени птици“, обясни д-р Петров. При проверки на подобни места са откривани и обикновени мишелови, морски орли, царски и скални орли, керкенези и осояди.

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Редактор: Никола Тунев