Първите щъркели вече са забелязани да поемат на юг - сигурен знак, че есенната миграция е започнала, съобщават наблюдатели в Природозащитен център „Пода“ .

Предстои им пътешествие от над 8 000 км до местата за зимуване в Африка. За да пестят енергия, птиците използват топлите възходящи въздушни течения и избягват продължителните полети над морето. Затова следват добре познати миграционни маршрути.

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Всяко ято, което наблюдаваме тези дни, е част от едно от най-забележителните природни явления - ежегодната миграция, свързваща Европа и Африка.

Терасите на Природозащитен център „Пода“ са едно от най-добрите места за наблюдение на прелетните птици. Тук, водени от опита на орнитолози, стажанти от различни университети проследяват миграцията и навлизат в света на природозащитата.

Всеки, който иска да стане част от това впечатляващо природно зрелище, може да го направи от посетителския център.