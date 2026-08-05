Снимка: Природозащитен център ПОДА
Предстои им пътешествие от над 8 000 км до местата за зимуване в Африка
Първите щъркели вече са забелязани да поемат на юг - сигурен знак, че есенната миграция е започнала, съобщават наблюдатели в Природозащитен център „Пода“ .
Предстои им пътешествие от над 8 000 км до местата за зимуване в Африка. За да пестят енергия, птиците използват топлите възходящи въздушни течения и избягват продължителните полети над морето. Затова следват добре познати миграционни маршрути.
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Всяко ято, което наблюдаваме тези дни, е част от едно от най-забележителните природни явления - ежегодната миграция, свързваща Европа и Африка.
Терасите на Природозащитен център „Пода“ са едно от най-добрите места за наблюдение на прелетните птици. Тук, водени от опита на орнитолози, стажанти от различни университети проследяват миграцията и навлизат в света на природозащитата.
Всеки, който иска да стане част от това впечатляващо природно зрелище, може да го направи от посетителския център.
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