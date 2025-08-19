Над 1400 щъркела от Унгария, Германия и Хърватия пренощуваха в Тополовград и създадоха истински природен спектакъл, съобщават от местната общинска администрация. От там публикуваха снимки от нощта на 12 срещу 13 август. На тях се вижда как птиците са покрили покривите и улиците на града.

Произходът им е установен чрез пръстените, засечени от д-р Силвия Дюлгерова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и доброволец към Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Снимка: Община Тополовград

Над 1400 бели щъркела са кацнали в самия град, което е безпрецедентно явление за региона.

Внезапното им спиране в града вероятно е причинено от силния вятър, който е затруднил нормалната им миграция по "Виа Понтика" – основния прелетен път на мигриращите птици през България. „На всеки покрив имаше накацали птици. Жителите бяха изумени – такова нещо не се беше случвало никога“, разказва д-р Дюлгерова, която успява да идентифицира поне 30 пръстенувани птици.

За първи път от години в Тополовград се наблюдава успешно гнездене на бели щъркели. Две малки вече са готови за първия си полет и се очаква да отпътуват заедно с ятото към Африка, съобщават от общината.

