Инцидент е станал по време на ремонтни дейности на храма „Св. Николай Мирликийски“ в софийското село Голема Раковица, община Елин Пелин - куполът на камбанарията се е откъснал и е паднал при вдигане с кран.

Случката е заснета и разпространена в социалните мрежи, като на видеото се вижда как конструкцията е издигната във въздуха, но малко след отделянето ѝ започва да се накланя, губи стабилност и впоследствие пада на земята.

ЗАРАДИ ЛИПСА НА СРЕДСТВА: 165-годишен храм тъне в разруха (ВИДЕО)

По първоначални данни манипулацията с тежкия елемент е довела до неговото разклащане и откачане от въжетата, което е завършило с падането му от значителна височина.

Храмът в селото е познат с дългогодишното си лошо състояние и е обект на интерес и заради появата си във филмови продукции. Въпреки това сградата е част от културното наследство и има статут на недвижима културна ценност от национално значение.

Редактор: Цветина Петкова