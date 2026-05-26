Велико Търново постепенно се възстановява след тежкото наводнение, но щетите остават сериозни. Местната власт настоява за по-бързи процедури и промени в законодателството. Това заяви кметът на общината Даниел Панов в ефира на „Твоят ден“. По думите му към момента улиците вече са разчистени.

„ Имахме над 80 доброволци от Свищов, Елена и Горна Оряховица, както и различни държавни институции“, каза Панов.

Кметът на Велико Търново определи бедствието като изключително тежко, като най-сериозно са били засегнати районите на Асенов, улиците „Цар Иван Асен II“ и „Григорий Цамблак“, както и квартал Чолаковци. Наводнения е имало и в Присово, Дебелец, Килифарево, Леденик и други населени места.

„Това беше вследствие на тези 80-90 литра на квадратен метър дъжд, които в рамките на около 40 минути се изляха над Велико Търново“, обясни той. По думите на Панов след овладяването на кризата фокусът вече е върху превенцията и необходимите инфраструктурни мерки.

Той обърна внимание и на административните ограничения, които според него забавят реакцията след подобни бедствия: „Когато има такива тежки бедствия, трябва да има по-бързи реакции и действия от всички институции, за да не се влачат по половин година или една година одобряванията на проектите“, заяви Панов.

Според него трябва да се обмислят и промени в Закона за обществените поръчки, както и създаване на постоянни експертни екипи от хидроинженери и специалисти, които да подпомагат общините при кризисни ситуации.

По отношение на помощите за пострадалите кметът посочи, че към момента все още се правят оценки, но вече са започнали обходи на засегнатите семейства.

Бройката на пострадалите домакинства надвишава 110, като около 60 са засегнати най-тежко. Най-сериозни щети има в района на Присово, където седем къщи са тежко пострадали, както и в части от Леденик и най-засегнатите улици във Велико Търново.

