Георги Господинов стана първият български носител на Международната награда „Букър” през 2023 г. за романа „Времеубежище”, Теодора Димова печели международни литературни отличия, включително наградата за източноевропейска литература, Здравка Евтимова е сред най-превежданите съвременни български автори с разкази и романи в САЩ, Великобритания и Франция, Рене Карабаш е вторият български автор, номиниран за „Букър”.

Георги Господинов: Номинирането на втора българска книга за „Букър” е чудо, което се случва рядко

Много малко от нас си дават сметка какъв успех е номинацията на Рене Карабаш, не само за нея, но и за цялата българска литература, коментира в предаването „Социална мрежа” пиарът и мениджър на издателство „Сиела” Темз Арабаджиева. В световен мащаб на английски език излизат стотици хиляди книги в рамките на 1 година. Да бъдеш номиниран е невероятно признание, смята тя.

Тя припомни, че световно признат автор е и Пенчо Славейков. „Той е първият български писател, предложен за Нобелова награда за литература през 1912 г. По стечение на обстоятелствата не е номиниран финално и не я получава. Той е пример за автор, който не се разграничава от родното, но не се страхува и от чуждото”, коментира Арабаджиева.

Когато говорим за книги, обикновено мислим за романи. А аз съм фен на другия вид книги – тези, които се ровят в миналото, коментира редакторът Христо Блажев. Той посочи и неговите любими заглавия.

