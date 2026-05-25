Разговор родните литературни успехи
Георги Господинов стана първият български носител на Международната награда „Букър” през 2023 г. за романа „Времеубежище”, Теодора Димова печели международни литературни отличия, включително наградата за източноевропейска литература, Здравка Евтимова е сред най-превежданите съвременни български автори с разкази и романи в САЩ, Великобритания и Франция, Рене Карабаш е вторият български автор, номиниран за „Букър”.
Георги Господинов: Номинирането на втора българска книга за „Букър” е чудо, което се случва рядко
Много малко от нас си дават сметка какъв успех е номинацията на Рене Карабаш, не само за нея, но и за цялата българска литература, коментира в предаването „Социална мрежа” пиарът и мениджър на издателство „Сиела” Темз Арабаджиева. В световен мащаб на английски език излизат стотици хиляди книги в рамките на 1 година. Да бъдеш номиниран е невероятно признание, смята тя.
Тя припомни, че световно признат автор е и Пенчо Славейков. „Той е първият български писател, предложен за Нобелова награда за литература през 1912 г. По стечение на обстоятелствата не е номиниран финално и не я получава. Той е пример за автор, който не се разграничава от родното, но не се страхува и от чуждото”, коментира Арабаджиева.
Когато говорим за книги, обикновено мислим за романи. А аз съм фен на другия вид книги – тези, които се ровят в миналото, коментира редакторът Христо Блажев. Той посочи и неговите любими заглавия.
За тези и други родни литературни успехи – гледайте във видеото.
