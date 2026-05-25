Над 1,5 милиона мюсюлмани вече са се събрали в свещения град Мека, където днес започва ежегодното поклонение хадж – едно от най-значимите религиозни събития в ислямския свят.

По данни на саудитските власти броят на пристигащите поклонници от чужбина, включително от Иран, тази година надхвърля нивата от 2025 г., което подчертава възстановяващия се мащаб на едно от най-големите масови събирания в света.

Милиони мюсюлмани се събират в Мека за началото на Хаджа

Тазгодишният хадж се провежда в чувствителен геополитически контекст – при крехко примирие между САЩ, Израел и Иран, както и след поредица от ирански удари срещу цели в Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. Това допълнително повишава вниманието към мерките за сигурност около светите места.

Рияд демонстрира готовност да гарантира безопасността на поклонението чрез засилено военно и охранително присъствие. Видеоматериал, публикуван от саудитското Министерство на отбраната, показва системи за противовъздушна отбрана, разположени в периферията на Мека. В официално съобщение се подчертава, че силите за ПВО имат задача да защитават въздушното пространство над светите места и да реагират на всички потенциални заплахи, за да бъде осигурена сигурността на поклонниците.

Ритуалите на хадж

Облечени в традиционни бели одежди, поклонниците се придвижват към палатковия лагер в Мина – пеша или с автобуси, след като вече са изпълнили първите ритуали в Свещената джамия ал-Харам.

Сред тях е „тауаф“ – седемкратното обикаляне около Кааба, най-святото място в исляма, разположено в сърцето на джамията. След това поклонниците извършват ритуалното преминаване между хълмовете Сафа и Маруа, както и пиене от свещения извор Замзам.

Кулминацията на хадж е събирането на планината Арафат – момент, който има ключово духовно значение, тъй като се вярва, че именно там пророкът Мохамед е произнесъл своята последна проповед.

Хадж е най-голямото ежегодно религиозно събиране в света и един от петте стълба на исляма. Всеки мюсюлманин, който има физическа и финансова възможност, е задължен да го извърши поне веднъж в живота си.

Редактор: Цветина Петкова