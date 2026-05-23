Учени идентифицираха два гърбати кита, поставили рекорд с преплуването на океана между Австралия и Бразилия, съобщи АП. Изследователите са разпознали животните по уникалните шарки на опашките им в двете точки, отдалечени на внушителните 14 500 километра. Пътувайки в противоположни посоки, двата кита са изминали най-дългото разстояние, документирано някога за този вид, отбелязва агенцията.

"Това е изключително рядко явление, но същевременно е и забележително доказателство за огромния ареал на тези животни“, заяви Филип Клапам - бивш ръководител на програма за изследване на китовете към Национално управление по изследване на океаните и атмосферата на САЩ (NOAA), който не е част от екипа на новото проучване.

Селище в Аляска планира възстановяването на туризма с бели мечки до 2027 година

Гърбатите китове са известни с далечните си миграции през океаните, които следват предвидим модел – обикновено по маршрути, усвоени от техните майки. През по-топлите месеци те се хранят с крил и малки риби, а през зимата се размножават в тропически води.

Проследяването на тези морски бозайници е истинско предизвикателство, тъй като те прекарват по-голямата част от живота си под водата, коментира АП. В новото проучване учените са анализирали над 19 000 изображения на китове, заснети през последните четири десетилетия от изследователски екипи и доброволци.

Специализиран софтуер е помогнал за идентифицирането на китовете чрез анализ на цветовите нюанси и назъбените краища на опашките им. През годините изследователите са засекли два отделни индивида в места за размножаване в Източна Австралия и Бразилия, което доказва, че те са преплували разстоянието между двете точки.

Китовете в Северния Атлантик се учат да „споделят“ храната си заради климатичните промени

Единият от тях е изминал малко над 15 000 километра, подобрявайки всички досегашни рекорди, включително този на гърбат кит, преплувал разстоянието от Колумбия до Занзибар. Резултатите от проучването са публикувани в научното списание Royal Society Open Science. Тъй като кадрите, с които учените разполагат, улавят китовете само в началото и в края на техния преход, изследователите все още не знаят точния маршрут, по който са преминали морските бозайници.

"Обикновено китовете не мигрират между различни места за размножаване, затова все още не е ясно защо тези два индивида са предприели такива изолирани пътувания. Възможно е да са срещнали други китове в общи зони за хранене и да са се отделили от първоначалната си група, вместо да се завърнат в обичайното си местообитание", обяснява съавторът на изследването Стефани Стак от фондация Pacific Whale.

Необичайна гледка от Сан Диего: Два кашалота са забелязани на около 25 километра от брега (ВИДЕО)

"Фактът, че откриваме не един, а два индивида, прекосили разстоянието между Австралия и Бразилия, оспорва досегашните ни представи за това колко изолирани са тези популации в действителност“, допълва Стак, цитирана от АП.

Подобни одисеи са далеч по-трудни за китовете в Северното полукълбо, където огромните континентални маси ограничават свободното движение през океаните. Учените посочват, че този рекорден поход е доказателство за огромния обхват, който гърбатите китове могат да достигнат. Използваните методи за идентификация помагат и за по-доброто им проследяване в контекста на глобалното затопляне. Процесът на затопляне на океаните вероятно променя местообитанията на животните, а оттам и традиционните райони, в които китовете се хранят и размножават, отбелязва АП.

Редактор: Никола Тунев