В края на всяко лято бели мечки се събират край малко инуитско селище в Аляска, в северния край на континента, отвъд Полярния кръг, за да се нахранят с останките от китове, оставени от ловци и да изчакат морето да замръзне.

Това е зрелище, което някога е събирало над хиляда туристи годишно в Кактовик, единственото селище в Арктическия национален резерват за дивата природа, известно като “туризъм на последния шанс” - възможност да се видят великолепни гледки и животни преди климатичните промени да доведат до изчезването им, предава Асошиейтед прес.

Пандемията от COVID-19 и заповед на федералното правителство, забраняваща обиколки с лодка, за да видят туристите полярните мечки, до голяма степен сложи край на този вид туризъм в Кактовик. Но местните лидери на Кактовик се надяват да го възобновят, изтъквайки, че може да донесе милиони долари на местната икономика и да даде на жителите допълнителни доходи.

Туризмът в Кактовик достига своя пик в годините след като федералните власти обявиха полярните мечки за застрашен вид, през 2008 г. Бързото затопляне на Арктика разтопява морския лед, който мечките използват за да ловуват, и според повечето учени популацията на полярните мечки може значително да намалее до края на века.

Сега местните власти на Аляска водят разговори с американската Служба за рибите и дивата природа за възстановяване на туризма, възможно най-рано през 2027 г.

Сред предложените мерки е ограничаване на времето, през което лодки могат да стоят близо до мечките, за да се предотврати привикването им към хора.

Редактор: Никола Тунев