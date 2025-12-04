Когато става дума за мечтания дом, повечето хора си представят къща на брега на океана. Но за много други това далеч не е така, дори напротив - за тях желаният дом е сгушен в снеговете на Севера, а между стените му гори камина. Белият пейзаж често е обагрен от Северното сияние, а цветните къщи рисуват очарователни картини. Там лятото означава 24 часа дневна светлина, а зимата - 24 часа тъмнина.

Растителността е оскъдна на тези места и се състои главно от билки, треви, мъхове и лишеи. Там живеят бели мечки, тюлени, китове, полярни вълци и лисици, северен елен и различни видове риби. Индустрията в тези райони се основава на минерални ресурси и находища на нефт и природен газ.

Снимка: iStock

