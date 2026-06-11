Тихият кът на библиотека „Бейт Рака“ в Яфа се е превърнал в сцена на необичаен и вдъхновяващ читателски рекорд, който продължава да расте година след година, разказва израелската новинарска агенция ТПС.

Шай Тондовски, ученик в седми клас, беше признат за най-активния читател в квартал Яфа на Тел Авив за четвърта поредна година, след като е прочел 469 книги през изминалата година.

„Просто започнах да развивам скоростта си на четене, това е всичко“, казва момчето, описвайки рекордното си читателско постижение като нещо, станало съвсем естествено с времето.

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Дванадесетгодишният Шай, който е с разстройство от аутистичния спектър, е добре познат в библиотеката „Бейт Ариела“ и е известен с прозвището „шампион на шампионите“ сред младите читатели.

В библиотеката, сред рафтове с детски книги на иврит, заглавия на арабски език, руска литература и комикси, Шай често може да бъде видян съсредоточено да избира книги. Той е особено привлечен от научната фантастика и фентъзито, които му позволяват да изследва въображаеми светове отвъд ежедневната реалност.

На въпроса как децата могат да бъдат насърчени да четат повече, Шай отговаря, че ключът е в ограничаването на времето пред екраните на мобилните телефони.

„Без екрани. Ще им стане скучно и ще посегнат към книгите“, казва той. „След като се влюбят в книгите, може от време на време да им давате достъп до екрани. Това не е най-лошото нещо. Важни са балансът и съчетаването на двете“, казва момчето.

Редактор: Цвета Лазаркова