Дълбоко в архивите на Ватиканската библиотека, мистериозна ръкописна книга, изписана със странни символи, е лежала непрочетена повече от 400 години. Нейните загадъчни страници очевидно са крили тайни лекове за заболявания, сочи текст, написан на вътрешната страна на корицата. Подобни лечебни практики са били пазени в тайна по онова време, тъй като можело да предизвикат подозрение или дори обвинения в магьосничество, пише "Би Би Си".

Известен като Шифърът на Борг, ръкописът с дължина 408 страници до голяма степен е неразбираем. Той е кодиран с помощта на 34 неясни символа с няколко латински букви и първа страница, написана на арабски. Няма известен ключ за разчитането му. Някои от страниците са повредени с времето, което прави кода още по-труден за разчитане.

Plots, love letters and remedies: The medieval secrets being revealed by AI.@BBCNewshttps://t.co/U2TUiD1kLy pic.twitter.com/Jda6g2d0dB — #Kamloops PC Doctor (@pcdoctor_kam) May 28, 2026

Но с помощта на изкуствения интелект изследователите успяха да разгадаят кода. Те откриха, че текстът е пълен с хиляди странни методи за лечение, като пиене на няколко чаши висококачествено червено вино или ферментиране на индийско орехче в тесто за борба с дизентерията.

„Това е като детективска работа, където всеки символ, модел и частично решение може да ни доближи до нечии тайни и до един изгубен исторически свят“, казва Беата Мегеши, професор по компютърна лингвистика в Стокхолмския университет, която била част от екипа, декодирал текста.

Силата на изкуствения интелект

Сега Мегеши и нейните колеги ръководят усилията за използване на изкуствения интелект за разбиване на исторически шифри, като така ще могат да отключат огромно богатство от кодирана информация от миналото, която преди това е била неразгадаема. Според някои оценки около 1% от материалите в архивите и библиотеките по света са напълно или частично криптирани. Някои от най-ранните известни шифри датират от Древна Гърция и Рим.

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Кодираните исторически документи крият дипломатическо разузнаване, ритуали на тайни общества, медицински знания, любовни афери или ежедневни детайли, които хората искали да запазят в тайна. Това е информация, която понастоящем липсва в историческите разкази. В някои случаи декодирането на тези документи има потенциала да пренапише това, което знаем за известна личност или цял период от историята. Така например наскоро са разчетени кодирани писма, написани от шотландската кралица Мери, докато била затворник в Англия. Те разкриват участието ѝ в заговори за връщане на трона и напрегнатите ѝ отношения със сина ѝ Джеймс VI от Шотландия и бъдещ крал Джеймс I на Англия.

Историческите шифри може да бъдат сравнително прости: например Шифърът на Борг използва шифър чрез заместване, което означава, че всеки символ е бил заменен с една латинска буква, за да се скрие написаното. Други обаче могат да бъдат трудни за разгадаване. В някои случаи не се знае нищо за оригиналния език, на който е написан некодираният текст. Допълнителни, безсмислени символи също могат да бъдат вмъкнати като примамка, за да се отклони вниманието на всеки, който се надява да проследи текста. В други случаи могат да се използват няколко знака, за да се представи една и съща буква. Това може да означава огромно количество работа, често включваща проби и грешки, за декодирането дори на малко количество текст.

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На Сесил Пиеро, криптолог във Френския национален институт за компютърни изследвания (INRIA) в Нанси, Франция, и нейните колеги са ѝ били необходими шест месеца, за да разгадаят постепенно ключа към 500-годишно писмо от Карл V, император на Свещената Римска империя и крал на Испания, написано с помощта на 120 различни шифровъчни символа на три страници. Разшифрованото писмо разкрива, че Карл V, един от най-могъщите мъже на своето време, е силно разтревожен заради страховете си от заговор за убийството му. Кралят е бил ужасен, че италиански наемник-военачалник, служещ на френския крал Франциск I, е напът да го убие.

Преди да започне разбиването на код, изследователите трябва старателно да трансформират ръкописен шифър в дигитален документ, който може да бъде въведен в софтуер за разбиване на кодове. Лошият почерк и избледняването на мастилото могат да направят тази задача още по-трудна. Пиеро казва, че обикновено ѝ отнема цял ден само, за да препише писмо от две страници, съдържащо непознати за нея символи.

Как изкуственият интелект помага за бързото четене на тайни

Изкуственият интелект започва да ускорява процеса по разшифроването. Мишел Валдиспюл, професор по немска лингвистика в университета в Осло, Норвегия, и нейните колеги наскоро използваха онлайн платформа с изкуствен интелект, наречена Transkribus , за да транскрибират тайно писмо, написано от благородника Сигизмунд Хойснер фон Вандерслебен до шведския лорд-канцлер Аксел Оксенстиерна през 1637 г. в разгара на 30-годишната война, религиозен конфликт, който в крайна сметка ще отнеме милиони животи и ще опустоши огромни части от Европа.

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Инструментът е обучен на различни езици, писмености и стилове на ръкопис, обхващащи няколко века. След като изображението на документа бъде качено в системата, изкуственият интелект разпознава блокове от текст и отделни редове, преди да сканира целия текст символ по символ, за да го превърне в цифрова форма.

Съществуващите платформи за транскрипция с изкуствен интелект често срещат затруднения, когато ръкописите са криптирани с необичайни символи, като например измислени знаци, астрологични символи или числа, написани по странен начин. Но Мегеши, Валдиспюл и техните колеги разработват свой собствен инструмент с изкуствен интелект, за да превърнат ръкописни исторически текстове с неясни символи или писмености в машинно четими документи, като част от мултинационалния проект Descrypt .

След като секретен документ бъде транскрибиран, детективската работа може да започне. В момента криптолозите често използват специално разработен компютърен софтуер, който не е базиран на изкуствен интелект, за да им помогне със задачата. Той използва алгоритми, за да се опита да определи какъв шифър е бил използван и да го разбие. Простите шифри често могат да бъдат разбити чрез анализ на честотата на използваните символи и съпоставянето им с букви от азбуката, които се появяват с еднаква честота в даден език.

В английския език например буквата E е най-често срещаната, докато Z, Q и X са най-рядко срещаните. Но например в писмото на фон Вандерслебен от фронтовата линия на 30-годишната война той използва до осем различни символа, за да представи буквата Е. Това означава, че са били необходими проби и грешки, както и познанията на Валдиспюл по старонемски, за да се разгадае постепенно кодът. Скрити зад шифъра били предупрежденията на фон Вандерслебен за заплахата, представлявана от фракции на протестантските съюзници на Швеция във войната. Той казал на Оксенстиерна, че е бил принуден да направи стратегически отстъпления от конфликта, след като му било съобщено за заговор сред съюзниците му, включително лорд Франц Хайнрих от Саксония.

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Мегеши и нейният екип сега проучват как изкуственият интелект може да пропусне етапа на транскрипция, просто като анализира снимки на страниците, за да дешифрира тайни съобщения. Наскоро те показаха как подходът може да работи за прости кодове, където всяка буква се заменя с един символ. Те тестваха системата върху ръкопис от 105 страници, който вече бяха декодирали, известен като Шифъра на Копиале, който описва подробно ритуалите, правилата и идеалите на немско тайно общество от 18-ти век. Чрез обучение на изкуствения интелект върху общ почерк, последван от изображения на специфични редове от шифъра и съответния декодиран немски текст, системата е успяла да дешифрира точно части от текста, които не е виждала преди. Такава система би могла да бъде особено полезна, когато основният език на шифъра е неизвестен.

„Това открива вълнуващи възможности за редки и нестандартни писмени системи. Крайната цел е да се комбинират транскрипцията и дешифрирането в една единствена стъпка", казва Мегеши.

Валдиспюл и нейните колеги претърсват стари архиви в търсене на шифровани ръкописи, които да компилират в база данни. Това може да се окаже жизненоважно за събиране на достатъчно данни за обучение на изкуствен интелект, способен да разбива кодове. Големите езикови модели, които са в основата на чатботове с изкуствен интелект, като ChatGPT, са обучени върху трилиони думи от книги, статии и уебсайтове. Намирането на еквивалентни количества данни за разбиване на код е предизвикателство.

Сред събраните от тях материали са 400 мистериозни пощенски картички, написани с шифрован шрифт от края на 19-и век. Малкото разгадани досега откъси разкриват, че някои от тях са любовни писма на немски.

Екипът на Мегеши е използвал работата си, за да създаде инструмент с изкуствен интелект, подобен на чатбот, който комбинира транскрипция и декриптиране в една стъпка. Чатботът комбинира алгоритми за декриптиране, обучени върху двойки шифровани символи и текста, който те представляват, с големи езикови модели, обучени върху исторически текстове от различни времеви периоди, за да помогне за предоставянето на улики за даден код. Включват се и алгоритми за разпознаване на изображения, обучени върху анотирани ръкописни текстове. Инструментът ще може да се самоусъвършенства чрез обратната връзка и корекциите на експертите, които го използват.

Когато изследователите тестват своя чатбот с изкуствен интелект с Шифъра на Борг, Мегеши и нейните колеги откриват, че той може да преведе и декодира откъс от 500 символа за малко повече от 29 минути. Системата дори генерира превод на английски. Също така документира процеса и обяснява защо решението е правдоподобно. Това е важно, за да се гарантира, че изкуственият интелект не халюцинира или не си измисля интерпретации.

Екипът наскоро тества системата и с два други шифра, които преди това са декодирали, представляващи различни времеви периоди, езици, видове секретни кодове и нива на сложност. Системата бързо ги дешифрира, което показва, че е способна да се справи с редица кодове. Подобни инструменти с изкуствен интелект биха могли да бъдат ключови за разгадаване на исторически шифри, които досега са били неразгадаеми. Те ще помогнат и с древни текстове, написани на азбуки, които никой не може да прочете днес.

Discovered in 1908, the Phaistos Disk’s mysterious symbols still baffle archaeologists. pic.twitter.com/0jHm1Sn7Al — History Content (@HistContent) January 16, 2025

„Това, което ме вълнува, е не само възможността за решаване на един специфичен исторически пъзел, но и перспективата за създаване на методи, които може да помогнат на изследователите в много различни случаи“, казва Мегеши.

Редактор: Цветина Петрова