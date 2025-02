Силно обгорял свитък от римския град Херкулан е „разгънат“ в цифров вид, което дава възможност да се погледне вътре за първи път от 2000 години насам. Документът, който прилича на буца дървени въглища, е овъглен от изригването на вулкана Везувий през 79 г. от н.е. и е твърде крехък, за да бъде отворен физически. Сега обаче учените са използвали комбинация от рентгенови изображения и изкуствен интелект, за да го разгърнат виртуално, разкривайки редове и колони с текст, пише Би Би Си.

Необходима е още работа, за да се направи свитъкът напълно четлив и да се разшифрова съдържанието му, но екипът, който стои зад проекта, казва, че резултатите са много обещаващи.

„Убедени сме, че ще успеем да разчетем почти целия свитък в неговата цялост и за първи път наистина можем да кажем това с голяма увереност“, каза Стивън Парсънс, ръководител на проекта „Предизвикателството Везувий“, който се опитва да разгадае свитъците от Херкулан.

