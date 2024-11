В Неапол се изгражда огромно ново музейно пространство, което ще бъде посветено на нови открити артефакти от Помпей.

MANN 2 ще бъде разширение на градския Национален археологически музей на Неапол (MANN), в който се съхранява най-голямата колекция от класическа археология в света. Новият филиал ще бъде изграден в Real Albergo dei Poveri - недовършен комплекс от XVIII в., разположен на около 1,8 км от MANN. Министерството на културата на Италия е отделило 148 млн. евро за проекта. Планира се той да бъде отворен за посетители през 2026 г. Новият музей е част от по-широк проект за обновяване на южния италиански град с цел увеличаване на туризма.

Откритият през 1777 г. MANN има затруднения да представи огромната си колекция на обществеността поради липса на изложбено пространство и проблеми с финансирането. MANN 2 се надява да покаже на посетителите широкия спектър от богатства на музея.

