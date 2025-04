Земетресение с магнитуд 6,3 беше регистрирано край бреговете на Еквадор. Това съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от "Ройтерс".

Трусът е станал на дълбочина 23 км. По данни на центъра, цитиран от ТАСС, епицентърът е бил на 20 км североизточно от Есмералдас - град с около 165 000 жители.

A magnitude 6.3 earthquake took place Near Coast Of Ecuador at 11:44 UTC (6 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Esmeraldas #Ecuador pic.twitter.com/o8HXNUzVGQ