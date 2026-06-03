Пийбо Брайсън, чийто кадифен глас му донесе успех както с класически песни на Disney, така и с емблематични R&B хитове, е починал. Това съобщи семейството му в официално изявление, цитирано от CNN. Той беше на 75 години.

В изявлението се посочва, че Брайсън е издъхнал във вторник вечерта, „обграден от любовта на своето семейство и най-близките си хора“.

Брайсън е най-известен с участието си в дуети на "Дисни", носителите на „Оскар“, като "Красавицата и звярът", изпълнена заедно със Селин Дион, както и A Whole New World, записана с Реджина Бел за анимационния филм "Аладин".

Сред най-известните му песни са още Feel the Fire и Can You Stop the Rain, които затвърждават мястото му сред значимите изпълнители на R&B музиката.

Робърт Пийпо Брайсън е роден в Грийнвил през 1951 г. Още от малък започва да пее беквокали за по-възрастни изпълнители. Именно затрудненията на някои от тях да произнасят името „Пийпо“ водят до сценичното му име – Пийбо Брайсън. На 16-годишна възраст той напуска дома си, за да тръгне на турне с групата Moses Dillard and the Tex-Town Display, където характерният му соул глас се откроява в синглите Cry Like a Baby и Bring Your Dreams to Me. Кариерата му поема в нова посока, когато привлича вниманието на Еди Бискоу, генерален мениджър на Bullet Records в Атланта. Впечатлен от вокалните му способности, Бискоу насърчава младия певец да започне самостоятелна кариера и го наема като аранжор, продуцент и автор на песни.

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През 1976 г. Брайсън издава едноименния си дебютен албум Peabo, чийто изпълнителен продуцент е именно Бискоу. Две години по-късно Брайсън преминава към Capitol Records и издава албума Reaching for the Sky, който получава златен сертификат за продажби. От звукозаписната компания забелязват, че Брайсън се сработва отлично с певици - нещо, което по-късно ще се превърне в една от запазените марки на кариерата му. Затова го събират с друга тяхна изпълнителка, Натали Коул, за съвместния проект We're the Best of Friends от 1979 г. Година по-късно той записва и албума Live & More заедно с Роберта Флак. Краят на 70-те години е особено успешен период за Брайсън като солов изпълнител. Тогава излизат някои от най-популярните му песни, сред които Feel the Fire и Reaching for the Sky (1977), както и I'm So into You и Crosswinds (1978). През 1981 г. песента Let the Feeling Flow утвърждава Брайсън като едно от най-разпознаваемите имена в R&B радиоефира. Две години по-късно той отново работи с Робърта Флак по албума Born to Love, който включва хита Tonight, I Celebrate My Love. След което подписва договор с Elektra Records. Тогава на музикалната сцена излиза и една от неговите емблематични песни - If Ever You're in My Arms Agai“ от 1984 г., следва хита от 1991 г. Can You Stop the Rain.

Но именно анимационните филми на Дисни и талантът му да си партнира добре печели на Брайсън две последователни награди „Грами“. Неговата хитова балада „Красавицата и Звярът“ със суперзвездата Селин Дион за саундтрака към „Красавицата и Звярът“ печели наградата за най-добро поп изпълнение от дует или група с вокал през 1993 г.. Той повтаря тази победа на следващата година с Реджина Бел за „A Whole New World (Aladdin's Theme)“ за филма „Аладин“. Двете песни също така спечелиха "Оскар" за най-добра оригинална песен.

Редактор: Цветина Петрова