Снимка: ЕПА/БГНЕС ЕКСКЛУЗИВНО
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Тя ще участва в срещата на високо равнище на Green Transition Forum
Комисарят по околната среда, водните ресурси и кръговата икономика идва на посещение у нас. Заедно с българския еврокомисар тя ще участва в срещата на високо равнище на Green Transition Forum. Ексклузивно от Брюксел Йесика Русвал застана пред камерата на NOVA.
"България има предизвикателства с водата, което ще Обсъдим. Любимата ми тема, ако мога така да кажа, в момента е водата, но освен нея е и тази за кръговата икономика. И тук виждам огромен потенциал за България. Темпът на кръговост не е достатъчно добър в България. Не е достатъчно добър и в Европа. Общо в Европа имаме 12% кръговост, когато става дума за материали, и трябва да постигнем по-добри резултати", подчерта еврокомисарят по околна среда и устойчивост на водните ресурси Йесика Русвал.
България е на челно място в Европейския съюз по загуби на вода
И допълни: "Прекалено експлоатираме нашите ресурси, но не само това е въпросът. Става дума и за устойчивостта. Днес сме зависими от много други региони и държави по света. И затова трябва също да виждаме това като възможност да бъдем по-малко зависими, защото зависимостта е разход".
Цялото интервю може да бъде гледано в четвъртък от 13:00 часа по NOVA NEWS.Редактор: Станимира Шикова
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