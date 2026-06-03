Комисарят по околната среда, водните ресурси и кръговата икономика идва на посещение у нас. Заедно с българския еврокомисар тя ще участва в срещата на високо равнище на Green Transition Forum. Ексклузивно от Брюксел Йесика Русвал застана пред камерата на NOVA.

"България има предизвикателства с водата, което ще Обсъдим. Любимата ми тема, ако мога така да кажа, в момента е водата, но освен нея е и тази за кръговата икономика. И тук виждам огромен потенциал за България. Темпът на кръговост не е достатъчно добър в България. Не е достатъчно добър и в Европа. Общо в Европа имаме 12% кръговост, когато става дума за материали, и трябва да постигнем по-добри резултати", подчерта еврокомисарят по околна среда и устойчивост на водните ресурси Йесика Русвал.

България е на челно място в Европейския съюз по загуби на вода

И допълни: "Прекалено експлоатираме нашите ресурси, но не само това е въпросът. Става дума и за устойчивостта. Днес сме зависими от много други региони и държави по света. И затова трябва също да виждаме това като възможност да бъдем по-малко зависими, защото зависимостта е разход".

Цялото интервю може да бъде гледано в четвъртък от 13:00 часа по NOVA NEWS.

Редактор: Станимира Шикова