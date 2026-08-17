Владимир Николов, който е прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, е предложен за изборен член от квотата на прокурорите, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Кандидатурата е издигната от магистрати от Върховната касационна прокуратура, Софийската градска прокуратура, Софийската районна прокуратура, Окръжна прокуратура – Плевен и други окръжни и районни прокуратури.

Благовест Вангелов е четвъртият номиниран за новия състав на ВСС

Те изразяват убеденост, че професионалните качества на Николов, управленският опит, преподавателската и научната дейност, както и доказаното му институционално лидерство съответстват на високите изисквания към длъжността. Изразена е увереност, че като член на ВСС кандидатът ще работи за укрепване на независимостта на съдебната власт, за утвърждаване на справедлива и прозрачна кадрова политика, за модерно и отговорно съдебно управление и за възстановяване и укрепване на доверието в съдебната власт.

Прокурор Николов започва кариерата си в органите на съдебната власт като „младши прокурор“, след което последователно заема длъжностите „прокурор“, „заместник районен прокурор“, „административен ръководител“ на Районна и на Окръжна прокуратура – Плевен, където и към момента е магистрат.

Зам. апелативният прокурор на Пловдив е третата номинация за новия състав на ВСС

Бил е преподавател в Националния институт на правосъдието, лектор в Европейската правна академия (ERA), в обучения на национални и международни институции. През 2026 г. защитава дисертационен труд на тема „Наказателноправна защита на изборния процес“ и му е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по наказателно право.

В предложението е обърнато внимание на изградените от прокурор Николов „висок професионализъм, административен опит и способност за конструктивен диалог“.

Редактор: Никола Тунев