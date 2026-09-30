Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори незаконен животновъден обект в Плевенско, от който се е извършвала нерегламентирана онлайн продажба на селскостопански животни и месо.

При съвместна акция с Икономическа полиция и НАП е извършена проверка по сигнал, като за проверката на адреса е оказано съдействие от служители на ОДМВР – Плевен.

Установиха над 16 тона храни и 6 200 литра напитки без документи и с изтекъл срок на годност в Плевен

При посещението на обекта в с. Беглеж, община Плевен е установено, че на административния адрес няма регистриран животновъден обект по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. На място са открити шест прасета и една кобила без необходимата идентификация.

В имота е открито разфасовано трупно свинско месо без документи за произход и без здравна маркировка. Установено е също, че мястото не е регистрирано като обект по Закона за храните, а обработката на месото е извършвана при нехигиенични условия.

Животновъдният обект е затворен, а на животните предстои да бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус. На собственика е съставен акт за административно нарушение.

Месото ще бъде унищожено в екарисаж под контрола на служители на ОДБХ – Плевен.

Редактор: Цвета Лазаркова