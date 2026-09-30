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Собствениците ще трябва да представят определени документи
Електрическите тротинетки вече ще се регистрират в общините. Новите правила предвиждат идентификация на превозните средства и по-строг контрол върху тях.
„Собствениците трябва да се явят в общината си по адрес, да предоставят документи за собственост или фактура. Същинската регистрация започва със закъснение. Тя е записана в закона още от 7 юли тази година”, посочи съпредседателят на Асоциацията за електромобилност Венцислав Стоицов.
След регистрация на превозно средство ще бъдат лепени стикери с регистрационен номер, разположени по вертикал и хоризонтал на кормилата. За контрола ще следи МВР.
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„Мярката е стъпка в правилната посока, но за да се подобри пътната безопасност, трябва да се развие велосипедната инфраструктура и да се оказва по-строг контрол върху децата, каращи електрически тротинетки в разрез със закона”, смята Стоицов.
Повече гледайте във видеото.
Репортер: Пламена ДимитроваРедактор: Дарина Методиева
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