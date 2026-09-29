Правителството прие нови правила за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Наредбата определя как ще се извършва регистрацията, какви документи ще трябва да подават собствениците и каква информация ще се съхранява за превозните средства.

Общините ще водят регистър, в който ще се съдържат данни както за регистрираните индивидуални електрически превозни средства, така и за техните собственици. Определят се и задълженията на кметовете при извършването на регистрацията.

Контрол върху тротинетките: Въвеждат единен регистър и камери за видеонаблюдение

Новите правила уреждат целия процес – от първоначалното вписване на превозното средство до промяна на вече декларирани обстоятелства, прекратяване на регистрацията и последващото ѝ възстановяване.

Ще има и единни образци на заявленията и декларациите, които собствениците трябва да подават. Целта е процедурата да бъде еднаква във всички общини и гражданите да разполагат с ясни изисквания при регистрацията.

Според правителството въвеждането на регистър ще улесни и контрола, тъй като ще позволява идентифицирането както на конкретното електрическо превозно средство, така и на неговия собственик. Очаква се това да допринесе и за по-висока безопасност на движението.

По-голямата част от наредбата ще влезе в сила три дни след обнародването ѝ в „Държавен вестник“. За разпоредбите в глава втора и глава четвърта обаче е предвиден по-дълъг срок – те ще започнат да действат 12 месеца след публикуването на наредбата.

Редактор: Цветина Петкова