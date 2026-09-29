Българите, които са получили доходи от чужбина през 2025 г. или притежават имущество зад граница, трябва да ги посочат пред Националната агенция за приходите. От НАП напомнят, че разполагат с информация за такива доходи и активи благодарение на международния обмен на данни между данъчните администрации.

Задължението се отнася за местните физически лица. Те трябва да декларират облагаемите си доходи за 2025 г. независимо дали са получени в България или в друга държава.

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В декларацията трябва да бъде посочено и определено имущество зад граница, притежавано към 31 декември 2025 г. Това включва недвижими имоти, както и акции и дялови участия в дружества извън страната и други активи, за които законът предвижда задължение за деклариране.

Редовният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е бил 30 април 2026 г.

Хората, които са пропуснали този срок, имат възможност да подадат декларация до 30 септември 2026 г. До тази дата могат да бъдат направени и корекции във вече подадена декларация, ако в нея има грешка или са пропуснати доходи или имущество в чужбина.

НАП уточнява, че ако върху даден доход вече е платен данък в друга държава, това не означава непременно, че същата сума ще бъде обложена изцяло втори път в България.

Когато страната има действаща спогодба с България за избягване на двойното данъчно облагане, се прилага предвиденият в нея механизъм. Така се определя как ще бъде отчетен данъкът, който вече е платен в чужбина.

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Ако доходът е получен от държава, с която България няма такава спогодба, се прилага т.нар. „обикновен данъчен кредит“. При него доходът се облага и в България, но от дължимия тук данък се приспада вече платеното в чужбина – до размера на българския данък върху съответния доход.

От приходната агенция обръщат внимание, че правилата, заложени в отделните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, могат да бъдат повлияни и от Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби и предотвратяването на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Конвенцията е в сила за България от 1 януари 2023 г.

Списъкът на спогодбите, попадащи в обхвата на Конвенцията, както и резервите и уведомленията, направени от България, са посочени в закона за нейната ратификация.

Редактор: Цветина Петкова