Физическите лица могат да ползват отстъпка от 5 на сто от данъка за довнасяне, ако подадат годишната си данъчната си декларация до 31 март тази година, припомнят от Националната агенция за приходите. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката, до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Потребителите могат да проверят онлайн за наличието на стари задължения, преди да заявят ползването на данъчната отстъпка, посочват от НАП.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП , достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна деклараци я. В нея са въведени данни за получените през 2025 година доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците, на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията .

От приходната агенция уточняват, че преди да потвърдят попълнената декларация е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я подадат.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне е 30 април 2026 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Настоящата данъчна кампания е първата, откакто България стана официално член на еврозоната. Данъкоплатците трябва да имат предвид, че стойностите в декларациите, които се обявяват пред НАП за периода до 31 декември 2025 година, се посочват в левове, но дължимите суми се плащат единствено в евро.

