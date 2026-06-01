Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) изрази притеснение от действията на състав на Софийския градски съд по дело срещу Евелин Банев - Брендо и свързани с него лица, по което е предявен иск за над 23 млн. лева.

От комисията посочват, че през 2018 г. са внесли мотивирано искане за отнемане на имущество на стойност 23 275 542 лева срещу Банев и други физически и юридически лица. По случая е образувано гражданско дело в Софийския градски съд, предава БТА.

На 28 май 2026 г. съдът е приключил съдебния надзор и е обявил, че ще се произнесе с решение, като е дал на страните двуседмичен срок за представяне на писмени защити заради фактическата и правна сложност на казуса. Ден по-късно обаче, след справка в Единния портал за електронно правосъдие, от комисията установили, че решението вече е постановено, въпреки че съдържанието му все още не е публикувано.

От КОНПИ твърдят, че по този начин е било накърнено правото им на защита, тъй като съдът се е произнесъл преди изтичането на предоставения срок за писмени становища. Според комисията решението е постановено и преди да бъде изготвен протоколът от съдебното заседание, който е официален документ за извършените процесуални действия и върху който страните могат да изградят своята защита или да поискат корекции при необходимост.

БТА припомня, че в края на април Софийският апелативен съд потвърди отказа за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо, след като предложение за това беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор.

