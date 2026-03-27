Софийският градски съд отказа да освободи предсрочно от затвора осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо.

Делото беше образувано по предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански, който впоследствие беше отстранен от бившия вече правосъден министър Георги Георгиев. А по случая беше наредена и проверка.

За да бъде пуснат предсрочно от затвора, Брендо трябва да е изтърпял повече от половината на наказанието си и да има данни да се е поправил. Въпреки доклада на затворническите власти, че Банев е излежал 1/2 от присъдата си, която е размер на 10 години и половина за наркотрафик и пране на пари, съдът откри грешки при изчисленията на затвора за изтърпяното.

Към февруари тази година Банев е изтърпял 4 години и 6 месеца от присъдата си, което не е половината от наказанието му. Излежаното включва предварителното му задържане по трите дела срещу него, което е 2 г. 9 месеца и 1 г. 9 месеца, откакто се предаде пред Софийския затвор. Заради това съдът не намери за необходимо да проверява другото условие за предсрочно освобождаване - дали се е поправил.

Преди решението на съда адвокатът на Банев бившия шеф на Софийския затвор Десислав Трайков заяви, че клиентът му е работил като чистач във фитнеса на затвора, имал награди от творчески конкурси и за спазване на дисциплина. Самият Банев участва в заседанието през видеовръзка от Софийския затвор.

От прокуратурата настояха Брендо да остане зад решетките. Днешното решение на съда не е окончателно.