Лек автомобил без регистрационни номера катастрофира на пътя Стара Загора - Казанлък тази сутрин. Шофьорът изоставил колата буквално на самото пътно платно.

Инцидентът станал близо до т.нар. "италиански мост". Преминаващи през пътния участък подали сигнал на спешния телефон 112 за превозното средство и опасностите, които то създава.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Полицията уточнява причините за инцидента. В момента се издирват собствениците на колата и се установява кой е шофирал.