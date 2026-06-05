Задържаха заподозрян за кражбата на пари от Кътинския манастир. Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

На 24 май от манастир „Св. четиридесет мъченици Севастийски“ в село Кътина, обвиняемият откраднал сумата от 194,60 евро от игумена на манастира. Мъжът счупил плексигласова преграда и разбил дървена врата на манастира, за да проникне в него.

Откраднаха монети на стойност 300 евро от Кътинския манастир

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като обвиняемият е осъждан за тежко умишлено престъпление ефективно на „лишаване от свобода“. Предвид възможността мъжът да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо него.

Редактор: Станимира Шикова