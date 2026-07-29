Гръцките власти установиха самоличността на жената, чието разчленено тяло беше открито в куфар в изоставена сграда в атинския квартал Кипсели на 18 юли. Полицията съобщи, че загиналата е 38-годишна британска гражданка.

Жената е родена в Шотландия през февруари 1988 г. По данни на разследващите тя е пристигнала в Гърция на 29 юни с полет от Съединените щати през Кипър. Властите проверяват дали е работила в страната, като самоличността ѝ засега не се оповестява публично, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

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Идентификацията е извършена със съдействието на гръцките и американските власти. След като първоначалните проверки в наличните бази данни не дали резултат, гръцката полиция изпратила пръстовите ѝ отпечатъци чрез Интерпол до правоохранителни органи в други държави. Именно американските власти предоставили информацията, която е довела до установяването на самоличността ѝ.

Британското посолство в Гърция и бащата на жената вече са уведомени за случая. Разследващите възнамеряват да разговарят с него, за да съберат повече информация за последните ѝ контакти и придвижвания.

Основният фокус на разследването е възстановяването на маршрута на британката след пристигането ѝ в Гърция. Полицията се опитва да установи къде е отседнала, дали е пътувала с друг човек и с кого се е срещала в дните преди смъртта си. До момента властите не са успели да изградят ясна картина за контактите ѝ в страната. Разследващите преглеждат записи от охранителни камери, разпитват свидетели и анализират други доказателства, за да изяснят обстоятелствата около смъртта ѝ.

Редактор: Иван Иванов