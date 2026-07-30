Зачестилите случаи на украински дронове, насочени към цели в Русия, но навлизащи във въздушното пространство на Естония, принуди училища да предприемат нови мерки за гарантиране на сигурността. Прозорци на учебни заведения се покриват със специално защитно фолио, а ученици и учители преминават специално обучение за това как да реагират при евентуална заплаха.

Такива мерки предприемат и училища в град Тарту. Целта е да се намали рискът от наранявания при евентуална експлозия наблизо.

"Ако има експлозия в радиус от около 100 метра, благодарение на фолиото, счупените стъкла няма да причинят сериозни наранявания на хората в стаята. Това е нещо, което научихме от нашите украински партньори", казва заместник-кметът на града Мартин Бек.

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Училищата разработват и подробни планове за действие при извънредни ситуации. Директори и учители признават, че първоначално не са били подготвени за подобни сценарии, но се учат, за да действат хладнокръвно при нижда и да внесат спокойствие у децата.

Определени са помещения, към които учениците и учителите да се насочат при тревога, като за всяка възрастова група има ясен маршрут за придвижване. Във въпросните стаи има шкафове с материали за оказване на първа помощ, тоалетна хартия, ръкавици.

Мерките получават подкрепа и от родителите, а планът обхваща около 30 училища и 38 детски градини в Тарту.