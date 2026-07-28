Финландия временно затвори част от въздушното си пространство и ограничи морския трафик край южното си крайбрежие в близост до границата с Русия заради риск от навлизане на заблудени дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната.

От финландската армия обясниха, че мерките са предприети, за да се гарантира, „че властите ще могат да реагират, ако в района навлязат дронове“. Говорител на армията отказа да коментира какъв е източникът на информацията за евентуална активност на безпилотни летателни апарати.

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През тази година вече имаше няколко случая на навлизане на заблудени украински военни дронове във въздушното пространство на Финландия, Естония, Литва и Латвия. Инцидентите засилиха опасенията, че войната в Украйна започва да се пренася и отвъд северните граници на НАТО.

Украйна увеличи атаките си срещу руски цели с дронове с голям обсег. Киев и страните от НАТО твърдят, че руските системи за радиоелектронна борба заглушават част от безпилотните апарати, което ги отклонява към въздушното пространство на държави от Алианса. Москва от своя страна обвинява Украйна, че умишлено насочва дронове към съседни страни.

Редактор: Ралица Атанасова