Самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин над Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това е трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а вчера - над окръг Тулча при Делтата на Дунав.

Временният министър на външните работи на Румъния Оана Цою съобщи, че руският посланик в Букурещ е бил извикан в Министерството на външните работи след "неколкократните нарушения" от страна на Руската федерация.

"Недопустимо и нетърпимо е Руската федерация да продължава да нарушава въздушното пространство на Румъния, което същевременно е въздушно пространство на НАТО и въздушно пространство на Европейския съюз", написа в мрежата Х Оана Цою.

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Разследването на Главната прокуратура установи, че сваленият в петък дрон е от типа "Шахед", използван от Руската федерация във войната ѝ срещу Украйна. "Разследванията във връзка със свалените вчера и днес дронове са в ход", посочи по-рано днес президентът Никушор Дан.

Временният премиер на Румъния Илие Боложан също осъди категорично нарушаването на румънското въздушно пространство от страна на Руската федерация и го определи като "неприемливо", предаде Аджерпрес. "Неотдавнашните действия на румънските военновъздушни сили заедно с нашите съюзници от НАТО показват твърдостта и смелостта в отбраната на националната територия. Това е необходимият отговор на всяка заплаха и по-специално на незаконното нарушаване на въздушното или морското пространство", написа Боложан във Facebook. Той благодари на пилотите и на румънските и съюзнически военни, участващи в тези действия.

Самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това е трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а вчера - над окръг Тулча при Делтата на Дунав.

Редактор: Дарина Методиева