Румъния отново активира военната си авиация и свали дрон във въздушното си пространство в събота сутрин, 25 юли, само ден след като военните прихванаха подобен обекти над страната. Това е вторият пореден случай на ликвидиране на летателен апарат от началото на руската инвазия в Украйна, след като страната официално прие закон, позволяващ свалянето на въздушни нарушители.

Според официалната информация от Министерството на националната отбрана и президента Никушор Дан, дронът е засечен от военните радари в 08:22 ч. местно време.

Заради руски дрон: Румъния вдигна изтребители и активира системата за спешно предупреждение

Два изтребителя F-16 Fighting Falcon от състава на Румънските военноморски и военновъздушни сили, изпълняващи бойно дежурство по охраната на въздушното пространство, са вдигнати по тревога. Въздушната цел е прехваната, след което е неутрализирана. Дронът е свален в 08:30 ч., на около 9,6-10 километра западно от населеното място Сфънту Георге в делтата на Дунав, в непосредствена близост до границата с Украйна. От ведомството уточняват, че операцията е извършена от същия пилот, който ден по-рано свали дрон тип "Шахед" в окръг Бузъу.

Заради новия инцидент властите са издали предупреждения към местното население. Жителите на област Тулча са получили спешни съобщения чрез системата RO-ALERT, които ги предупреждават за риска от падане на обекти от въздуха и им препоръчват да се укрият.

Редактор: Цветина Петкова