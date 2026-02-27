Военните системи в Румъния засякоха и проследиха дрон, който се е придвижвал в близост до границата ѝ с Украйна. Впоследствие безпилотният апарат е бил свален на около 100 метра от село Килия Веке на украинска територия. Инцидентът предизвика активиране на системата за предупреждение и временно повишена готовност в източния румънски окръг Тулча, съобщи кореспондентът на БТА в Румъния Мартина Ганчева.

Жителите на района получили две съобщения рано тази сутрин чрез системата за спешно предупреждение RO-ALERT за потенциална опасност от падащи обекти. Първото предупреждение било изпратено, след като радарни системи засекли дрон в украинското въздушно пространство, който се придвижвал в посока север от района на Тулча.

Министерството на националната отбрана уточни, че въздушният апарат не е навлязъл в румънското въздушно пространство. В официалната позиция се посочва: „Радарите засякоха дрон, който се движеше в украинското въздушно пространство, насочвайки се към северната част на окръг Тулча. Безпилотният летателен апарат не навлезе на територията на Румъния и тревогата беше отменена в 07:47 часа“.

Около час и половина по-късно е било издадено ново предупреждение към населението в района. Два изтребителя F-16 са били издигнати от военната база във Фетещ, за да проверят ситуацията във въздушното пространство. По време на наблюдението военните са засекли дрон на около девет километра от село Килия Веке, което се намира на украинска територия.

По-късно, в 09:13 часа, дронът е бил свален от системите за противовъздушна отбрана на украинската армия, като това се е случило на около 100 метра от населеното място. В 10:12 часа тревогата за района на Тулча е била окончателно отменена.

От румънското министерство подчертават, че въздушното пространство се наблюдава постоянно и в координация със съюзниците от НАТО.

