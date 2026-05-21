Огнената стихия е пламнала в петък и само за няколко дни се е разпростряла върху около 17 000 акра

Мащабен горски пожар е обхванал значителна част от остров Санта Роса, който е част от националния парк „Чанъл Айлъндс“ в Калифорния - един от най-ценните природни резервати в региона, известен с изключително богатото си биоразнообразие и множество ендемични видове, които не се срещат никъде другаде на планетата, съобщи „Би Би Си“.

Огнената стихия е пламнала в петък и само за няколко дни се е разпростряла върху около 17 000 акра, което я прави най-големия пожар в щата от началото на годината. Към вторник вечерта огънят е бил овладян частично - около 26%, съобщават местните власти.

Евакуация в Калифорния заради голям пожар

Пожарът вече е нанесъл сериозни щети върху островната инфраструктура, като е унищожил две исторически сгради. Евакуирани са и 11 служители на парка, а достъпът на туристи е напълно прекратен. 

Екипи на Бреговата охрана на САЩ e спасил 67-годишен мореплавател, след като той е останал блокиран през нощта на остров Санта Роса, след като неговата платноходка се е разбила в скалите на фона на бушуващи горски пожари в района, съобщиха властите.

Видео, публикувано от Бреговата охрана във въздушната база във Вентура, показва как хеликоптер спуска спасителна кошница и извежда невредимия мъж на безопасно място, докато на острова се виждат активни огнища на пожара.

По-късно мореплавателят е бил предаден на медицински екипи на летището в Камарило. 

Островите от архипелага „Чанъл Айлъндс“ често са определяни като „калифорнийските Галапагоси“ заради тяхната изолирана и уникална екосистема. Само на Санта Роса се срещат около 46 вида растения и животни, които са ендемични за района. Властите работят с хипотезата, че пожарът е предизвикан от човешка дейност, но разследването продължава.

Паралелно с това Южна Калифорния е изправена пред серия от други мащабни пожари, които предизвикват масови евакуации и сериозни щети.

В окръг Ривърсайд пожарът „Bain“ е засегнал над 1400 акра, ранил е четирима души и е довел до евакуация на стотици жители.

В окръг Вентура около 44 000 души са получили заповеди за евакуация заради разрастващия се пожар „Sandy“.

В източната част на окръг Сан Диего пожарът „Tusil“ е обхванал над 800 акра, като огънят гори в близост до магистрала Interstate 8 и пожарникарите продължават усилията си за овладяването му.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Би Би Си"

