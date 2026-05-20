Главнокомандващият на силите на НАТО в Европа заяви, че Съединените щати постепенно ще намалят военното си присъствие на стария континент. Очаква се това да се случи паралелно с увеличаването на отбранителния капацитет на европейските съюзници.

По думите му Вашингтон вече е взел решение за изтеглянето на около 5 хиляди американски военнослужещи от Европа, без това да застраши отбранителните планове на Алианса. Вместо директно изтегляне на вече разположени части, Пентагонът ще отмени бъдещи ротации на войски в Полша и Германия. Процесът няма да бъде внезапен, а ще се развива постепенно през следващите няколко години, коментират запознати.

