Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отложил възможни военни действия срещу Иран в полза на дипломатически преговори. Новината охлади част от геополитическото напрежение и доведе до спад от около 2% на основните петролни сортове.

Фючърсите на сорта „Брент“ с доставка през юли поевтиняха с 2,42 долара, или 2,16%, до 109,68 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през юни се понижи с 1,76 долара, или 1,69%, до 102,64 долара за барел. И двата сорта достигнаха предходния ден най-високите си нива от началото на май, преди да се обърнат надолу.

Алтернативите на поскъпващите горива - реални и невъзможни

Пазарите реагираха на изявленията на американския президент, че има „много добри шансове“ за постигане на споразумение с Иран, което да предотврати развитието на ядрена програма. Паралелно с това бе обявена временна пауза във военната ескалация с цел отваряне на пространство за преговори.

Пазарният анализатор Тим Уотърър от KCM Trade коментира, че макар сигналите да облекчават част от непосредствения натиск, основните рискове на пазара остават. Според него инвеститорите следят дали става дума за реална деескалация или за временно стратегическо отлагане.

Напрежението в Близкия изток продължава да бъде ключов фактор за енергийния пазар, особено заради опасенията около Ормузкия проток – стратегически маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

На дипломатическия фронт иранското външно министерство съобщи, че позицията на Техеран е предадена на САЩ чрез Пакистан, без да се разкриват подробности. Пакистански представители посочиха, че са предадени нови предложения, но преговорният процес остава бавен и несигурен.

От ING подчертават, че петролният пазар остава изключително чувствителен към риска от прекъсвания на доставките, като дори частични смущения имат значителен ефект върху цените. Според анализа на банката, продължителното ограничаване на потоците засилва тревогата на пазара.

МАЕ: Запасите от петрол се топят много бързо

Допълнително напрежение създават и противоречиви информации около евентуално облекчаване на санкциите срещу иранския петролен износ, които бяха отречени от американска страна.

Междувременно Министерството на финансите на САЩ удължи с 30 дни изключение от санкциите, позволяващо на някои държави да продължат да внасят руски петрол по море. В същото време данни от американското енергийно министерство показват значително изтегляне на суров петрол от стратегическите резерви, които достигат най-ниските си нива от средата на 2024 г.

Според пазарни проучвания запасите от петрол в САЩ вероятно също са намалели през последната седмица, като официалните данни се очакват в близките дни. Анализаторите предупреждават, че комбинацията от геополитически риск и намаляващи резерви поддържа високата чувствителност на енергийния пазар.

Редактор: Цветина Петкова