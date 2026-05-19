-
Тристранният съвет обсъжда законодателни промени срещу поскъпването
-
Дефицит, дълг и осигуровки: Реакциите на партиите за мерките в Бюджет 2026
-
Радев: България вече не е периферия, а важен партньор на Германия
-
Веселин Вълчев: Предстои нова ескалация в Близкия Изток
-
Васил Тончев: „Прогресивна България“ влезе подготвена във властта
-
Йотова в Баку: Модерният град не е небостъргачи и технологии, а сигурно място и за най-уязвимите
Москва е основен търговски партньор на Пекин
Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин, по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време.
Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи като войната в Украйна и в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин.
Путин: Русия продължава да модернизира ядрените си сили
Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украйна, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долара приходи за войната в Украйна, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни