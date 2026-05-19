Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Пекин, по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време.

Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи като войната в Украйна и в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин.

Путин: Русия продължава да модернизира ядрените си сили

Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украйна, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долара приходи за войната в Украйна, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада.

Редактор: Дарина Методиева