Круизният кораб, засегнат от хантавирус, пристигна в Ротердам. Там ще премине през процедури по дезинфекция, а 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда ще бъдат поставени под карантина.

Луксозният круизен кораб, плаващ под нидерландски флаг, превозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави. На 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души – двойка от Нидерландия и гражданин на Германия, починаха при епидемията.